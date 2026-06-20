Superbalita Cebu

Reporma sa nutrisyon ug libreng kolehiyo, gipaniguro ni Aquino

Reporma sa nutrisyon ug libreng kolehiyo, gipaniguro ni Aquino
MANILA. Senator Bam Aquino.Senate photo
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Giduso ni Senador Bam Aquino ang Senate Bill No. 2272 o ang “Masustansyang Pagkain Para sa Batang Pilipino Act” aron palig-onon ang national nutrition program ug sulbaron ang pagkapotot sa mga bata.

Matod ni Aquino, ang kagutom direktang makaapekto sa utok ug katakos sa bata nga makat-on.

Gawas niini, gibantayan ug gipanalipdan usab ni Aquino ang iyang mga balaod sama sa libreng kolehiyo (Universal Access to Quality Tertiary Education Act), ang bag-ong “Last Mile and GIDA Schools Act” alang sa mga hilit nga dapit, ug ang “AICS Act” para sa ayuda nga walay politika.

Giduso usab niya ang “Anti-Political Dynasty Law” ug mga kausaban sa sistema sa edukasyon ug panglawas sa mga senior citizen.

“Simulan po natin ang pag-unlad ng ating bansa sa pinakapundasyon. Isang batang Pilipinong busog, malusog at handang matuto.” / PR

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