Rerouting sa Cebu City ipatuman sa Okt. 30 – Nob. 2

Gipagawas na sa Cebu City Transportation Office (CCTO) ang ilang plano sa pagdumala sa trapiko alang sa panahon sa Undas o Kalag-Kalag.
Ilang gipahinumdoman ang mga motorista ug komyuter nga mosunod sa gitudlo nga mga rota ug parking rules gikan sa Oktubre 30 hangtod Nobiyembre 2 aron malikayan ang kahuot duol sa mga dagkong sementeryo.
Matod ni Raquel Arce, pangulo sa CCTO, ipatuman sa syudad ang lane restrictions alang sa mga provincial bus ug rerouting schemes sa mga importanteng lugar aron maseguro ang hapsay nga dagan sa trapiko ug kaluwasan sa mga pedestrian atol sa taas nga weekend.
Gipahugtan ni Arce nga ang tanang bus ug mini-bus nga gikan sa Talisay kinahanglang magpabilin sa labing sulod nga lane subay sa N. Bacalso Avenue.
Matod niya nga way rason nga mookupar sila sa gawas nga mga lane tungod kay makapasamot lang sa kahuot sa trapiko. Dugang niya, ang mga V-hire nga gikan sa habagatan dili tugotan nga moagi sa N. Bacalso Avenue.
Kinahanglan nilang moagi sa laing rota pinaagi sa Leon Kilat Street, Sanciangko, C. Padilla, ug South Road Properties inig balik nila paingon sa habagatan.
Ang maong rerouting kabahin sa mas lapad nga Undas traffic plan sa CCTO nga naglakip sa walo ka publiko ug pribadong sementeryo sa tibuok siyudad.
Niingon si Arce nga pipila ka karsada duol niining mga lugara ang sirad-an o e-reroute aron hatagan og agianan ang mga pedestrian, mga tindera, ug mga emergency vehicle.
Gipahinumdoman usab ni Arce ang mga tindera nga magpabilin sa sidewalks ug dili moukupar sa karsada. Giawhag niya ang publiko nga mokuoperar sa mga traffic enforcer ug mosunod sa mga lagda sa parking ug lane aron mapadayon ang kaluwasan ug kahusay sa pagdagsa sa mga tawo atol sa Undas.
Sa Queen City Memorial Gardens, ang A. Soriano Avenue sirad-an alang sa mga public utility vehicle apan ablihan alang sa mga private vehicles para sa drop-off ug parking nga ma-avail usab sa Gaisano Mall.
Sa Cabantan Cemetery sa Barrio Luz, ang karsada sirad-an alang sa mga sakyanan diin ang agianan gigahin lang alang sa mga ambulansya ug patrol cars.
Samtang sa Carreta Cemetery, ang General Maxilom Avenue magpabilin nga abli, apan gidili ang parking, ug drop-off lang ang gitugot.
Ang mga tindera limitado lang sa dapit sa VECO subay sa MJ Cuenco Avenue.
Ang Calamba Cemetery sa V. Rama, ang Lucio Drive sirad-an gikan sa Oktubre 30 hangtod Nobiyembre 2, samtang ang duha ka lane subay sa V. Rama Avenue magpabilin nga abli. / CAV