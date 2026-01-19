Rescuer sa Binaliw landfill nga taga Toledo, namatay

Usa ka 50-anyos nga volunteer responder gikan sa Dakbayan sa Toledo ang namatay human niserbisyo sa search and rescue operation sa Binaliw landfill, sumala ni Konsehal Dave Tumulak, ang tsirman sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office niadtong Lunes, Enero 19, 2026.
Ang maong volunteer nga gikatahong usa ka security guard sa usa ka kompanya sa minahan sa Toledo, namatay sa ospital tungod sa impeksyon nga nigrabe atol sa iyang pag-alagad gikan sa Enero 10 hangtod Enero 13.
Matod ni Tumulak nga base sa asoy sa anak nga babaye sa biktima, nireklamo ang iyang amahan sa kasakit sa iyang wala nga kumagko sa tiil tungod sa iyang boots.
Ang maong sapatos nakamugna og dagkong luto sa iyang tiil nga nisangko sa impeksyon.
Gidala ang biktima sa ospital sa Dakbayan sa Sugbo human nigrabe ang impeksyon diin ang iyang komplikasyon sa Type 2 diabetes nakapasamot sa iyang kahimtang.
"Matod sa anak, pag-uli nalothan sa tiil sa sige og sul-ob sa boots, na-infection, naglain ang lawas, gi-admit sa (hospital), diabetic pud ila papa," pamahayag ni Tumulak.
Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo mohatag og pinansyal nga tabang ngadto sa pamilya nga namatyan.