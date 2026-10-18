Reservists mipahigayo’g MCD refresher course ug developmental counseling

Nipahigayon ang 1901st Ready Reserve Infantry Brigade og Refresher Course sa Military Courtesy and Discipline (MCD) niadtong Oktubre 11, 2026.
Nahimong pinasidunggang dinapit ug mamumulong sa maong okasyon mao si Lt. Commander Bobby Inoferio sa Coast Guard Reserve.
Atol sa maong okasyon, gipahimug-atan ni Lt. Commander Bobby Inoferio ang kamahinungdanon sa kurtesiya ug pagtahod sa bandila sa Pilipinas ug sa mga opisyal sa mga Armadong Kusog diin gikinahanglan ang pagsaludar niini.
Giklaro sab niya nga ang sakto nga pagsaludo ug tukmang distansiya sa pagsaludo ug tukmang lakang-distansiya nga ginahimo ang pagsaludo kon kuyog ang imohang opisyal ug kon ikahinagbo nimo ang usa ka opisyal sa Armadong Kusog sa nasod.
Gibatbat sab niya nga dili na kinahanglan ang pagsaludo sa opisyal sa mga dapit sama sa kasilyas, kan-anan, ug kusina, kay igo na ang pagtimbaya ug pagpakita og pagtahod niini nga mga lugar.
Ang pagmahal sa nasod ug pagtahod sa bandila sa Pilipinas maoy hiyas sa usa ka miyembro sa Armadong Kusog sa Pilipinas sama sa mga Reservist.
Human sa iyang pagpamulong, nipuli sab ang laing Speaker sa 7RCDG nga mao si SSG Elbert Melon sa iyang Topic nga Developmental Counseling and Mentoring sa mga Reservist.
Gipasabot ni SSG Melon nga importante sa usa ka Reservist isip tipik sa Armadong Kusog ang disiplina sa kaugalingon para sa kalampusan sa tahas ug misyon sa usa ka sundalo.
Usa sab ka elemento sa kalampusan sa tahas sa usa ka sundalo mao ang morale or kadasig sa kaugalingon.
Ikatulong elemento mao pagpangga sa matag usa nga miyembro nga sundalo para maminusan ang mga nakalas atol sa gipahigayon nga operasyon.
Ikaupat mao ang kahanas sa matag sundalo sa usa ka yunit para magmalampuson ang gisangon nga misyon.
Nitambong sa maong kalihukan ang mga Senior Commission Officer sa Brigade nga mao sila si Lt Col Mario Montejo PA (RES) ug si Lt Col Adrian Umbac PA (RES).
Anaa sab sa maong okasyon mao ang Sergeant Major sa Brigade nga si MSG Gene Anthony Jardin Valenzuela ug ang Brigade First Sergeant nga si TSG Andy Marvin Chua.
Atol sa maong kalihukan, nihatag sab og mensahe ang Brigade Commander sa 1901ST Ready Reserve Infantry Brigade nga mao si Brigadier General Erik Miguel Espina nga naga pasidungog sa mga Reservist nga nakadawat sa Meritorious Achievement Medal (MAM).
Nagmalampuson ang maong okasyon tungod sa pagtambayayong sa mga Enlisted Personnel og Senior NCO sa maong unit nga pinangulohan ni Sgt. Mark Pogoy ug Cpl Jennifer Harville.
Pinaagi sa maong refresher course, gilauman nga mas mapalig-on ang disiplina, kadasig, panaghiusa ug kahanas sa mga reservist sa pagtuman sa ilang mga katungdanan ug misyon. Gipasiugda sab sa kalihukan ang kamahinungdanon sa kanunay nga pagpalambo sa kahibalo ug pamatasan sa matag miyembro isip pag-andam sa matinud-anon ug epektibong pag-alagad sa nasod ug sa katawhang Pilipino. / TAMPO/ Sinulat ni Sgt Sansin G Dio CE-AO40109 PA (Res), S1 Admin NCO