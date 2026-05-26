Reservists sa Sugbo gibansay sa CMO alang sa komunidad

Nipahigayon og Civil-Military Operations (CMO) Training ang ginsakupan sa 1901st Ready Reserve Infantry Brigade nga gipangulohan ni Brig. Gen. Erik Miguel Espina sa 7th Regional Community Defense Group (7RCDG) sa Camp Lapu-Lapu.
Ang Civil-Military Operations usa sa mga importanteng kahimanan sa Armed Forces of the Philippines aron masuportahan ang katawhan panahon sa emerhensiya ug kalamidad nga mahimong moabot sa komunidad.
Usa sab kini ka pamaagi aron mapalawom ang koneksiyon tali sa kagamhanan ug sa mga katawhan ilabi na sa mga hilit nga lugar.
Ang maong kalihukan gipahigayon uban sa pagtugot ug suporta sa 7RCDG ubos sa pagpangulo ni Col. Ricky N. Parcon, inubanan sa Joint Task Group-Cebu ug Civil-Military Operations Regiment nga parehong nagbase sa Camp Lapu-Lapu.
Ang nahimong instructor sa maong training mao si 1Lt. Bhea Jeem B. Docyogen, usa ka opisyal sa 14th CMO Battalion, batid nga magsisibya sa radyo, ug gradwado sa Officer Candidate School sa Pilipinas.
Sa iyang pakigpulong, gipasiugda niya ang importansiya sa maayong relasyon tali sa mga reservist ug opisyal sa Local Government Units (LGUs) aron mas mapaduol ang serbisyo sa kagamhanan ngadto sa katawhan.
Gipasabot sab ni Docyogen nga ang padayon nga presensiya sa mga kasundaluhan ug reservist pinaagi sa mga programa sama sa Medical and Dental Civic Action Program (Medcap) makatabang sa pagpabalik sa pagsalig sa katawhan ug mahimong dalan aron matabangan ang mga indibidwal nga nahisalaag sa sayop nga agianan sa kinabuhi nga mobalik sa sabakan sa balaod. Samtang, gipahimug-atan sab ni Brig. Gen. Espina ang panginahanglan sa igo nga kahibalo ug training sa CMO alang sa matag reservist aron mas epektibo nilang mapalambo ang serbisyo ug kaayuhan sa komunidad pinaagi sa ilang natun-an sa maong pagbansay.
Lakip sab sa kalihukan ang Military Correspondence Course review nga gipangulohan ni SSG Elbert Melon isip instructor.
Sa pagtapos sa programa, nagpahayag og kinasingkasing nga pasalamat ang 1901st Ready Reserve Infantry Brigade ngadto sa 7RCDG, Joint Task Group-Cebu, ug Civil-Military Operations Regiment alang sa ilang suporta ug malampusong pagpahigayon sa CMO Training. / TAMPO / Sinuwat ni Sgt. Sansin G. Dio, Admin NCO, 1901st RRIBde