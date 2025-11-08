Residente sa Borbon anaa sa high risk area gipabakwit

Gimanduan ang mga residente sa Borbon, Cebu, nga nagpuyo sa mga dapit nga delikado sa landslide ug sa high-risk areas nga mobakwit dayon tungod kay gipaabot nga magdala ang Bagyong Uwan og kusog ngadto sa grabe nga ulan ug kusog nga hangin.
Sa usa ka Executive Order nga gipagawas ni Mayor Nico Dotillos gimando nga unahon ang kaluwasan sa mga residente, nagpahimangno nga ang padayon nga kusog nga ulan mahimong mosangpot sa landslides, flash floods, ug uban pang katalagman.
“All residents living in identified high-risk areas are hereby ordered to evacuate immediately to designated evacuation centers for their safety,” mabasa sa order.
Ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), Philippine National Police (PNP), Bureau of Fire Protection (BFP), ug ang mga opisyal sa barangay gimanduan nga ipatuman ang pagpabakwit, pagtabang sa mga residente nga makasiguro sa pagdangop sa mga evacuation centers.
Gimanduan usab ang mga lokal nga media outlets ug mga opisyales sa barangay nga ipakaylap ang evacuation order pinaagi sa tanang paagi sa komunikasyon aron masiguro nga mapahibalo ang tanan.
Ang executive order epektibo dayon ug magpabilin nga gipatuman hangtod nga molabay na ang hulga sa bagyo ug ideklara sa mga otoridad nga luwas na alang sa mga residente ang pagbalik sa ilang mga pinuy-anan.
Giawhag ni Mayor Dotillos ang publiko nga tumanon sa hingpit ang direktiba sa pagpabakwit aron malikayan ang pagkawala sa kinabuhi ug mga injuries atol sa bagyo. Giawhag ang mga residente nga bantayan ang mga updates gikan sa MDRRMO ug mga lokal nga otoridad alang sa padayon nga mga pahibalo.