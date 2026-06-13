Residente sa Guadalupe Heights nanawagan padak-an ilang culvert

Nanawagan ang mga residente sa Guadalupe Heights Village sa Barangay Guadalupe ngadto sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga magtukod og mas dako nga culvert ug komprehensibong solusyon sa drainage aron masulbad ang nagbalik-balik nga baha nga mas misamot tungod sa mga uwanon nga panahon.
Si William Medici, presidente sa Guadalupe Heights Village Homeowners Association, sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Hunyo 11, 2026, niingon nga ang subdivision nakasinati og baha nga moabot ngadto sa pito ka tiil ang gilawmon.
“Being the president of the homeowners association that is my concern,” matod ni Medici.
Ang kusog nga uwan niadtong Huwebes sa buntag maoy hinungdan sa pagbaha sulod sa subdivision, diin ang level sa tubig niabot og usa ka metro, hinungdan nga nagpabiling mabinantayon si Medici samtang nagsugod na ang ting-uwan.
Sa higayon nga magbaha, ang main gate sa subdivision dili na maagian, hinungdan nga mapugos ang mga residente sa pag-agi sa alternatibong gate.
Subay niini, opisyal na nga gideklarar sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang pagsugod sa ting-uwan.
Matod ni Patrick Climaco sa Pagasa Visayas, 6.4 millimeters nga uwan ang natala sa Mactan Station niadtong Huwebes, Hunyo 11.
Ang maong gidaghanon sa uwan katumbas sa gibanabanang 1.6 ka milyon ka galon sa tubig, o hapit tulo ka Olympic-sized swimming pools, nga mugna sa localized thunderstorms.
Matod sa presidente sa homeowners’ association, ang long-term solution sa pagbaha mao ang pagtukod og mas dako nga drainage culvert aron masawod ang mga tubig-baha nga nagagikan sa mga bukirang dapit.
Unang gipaabot ni Medici ang maong isyo ngadto sa City Government human sa pag-igo sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre 2025, nga nalunopan ang mga balay sa maong dapit.
Matod ni Medici, duna nay mga personnel nga nibisita sa dapit niadtong Pebrero o Marso ning tuiga, diin ang mga representante gikan sa City Planning Office, City Engineering Office, ug City Assessor’s Office nipahigayon og on-site survey, lakip na ang drone mapping sa dapit. Niingon si Medici nga nakig-alayon ug nagtinabangay usab ang mga opisyal sa barangay kanila.
Apan hangtod niadtong Hunyo 11, wala pa siya makadawat og bisan unsang impormasyon bahin sa mga nakit-an o kon duna ba’y konkretong plano alang sa flood mitigation.
Gisuwayan sa SunStar Cebu ang pagkontak kang Mayor Nestor Archival Sr. alang sa labing bag-ong kalambuan, apan wala kini motubag hangtod sa pagsuwat niining balita. / DPC