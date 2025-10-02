Residente sa Medellin nangatog daplin sa dalan, kadaruhan

Nagkampo daplin sa karsada ug sa mga lapad nga luna ang mga biktima sa linog sa Lungsod sa Medellin tungod sa sunod-sunod nga kusog nga aftershocks ug nagpabilin ang ilang mga kahadlok nga mopauli sa ilang tagsa-tagsa ka balay.
Ang mga litrato nga nagkatag sa social media nagpakita sa mga pamilya sa Medellin ug sa kasikbit nga Lungsod sa Daanbantayan nga nagpasilong sa mga hinimo nga tolda ug mga hawan nga lugar aron luwas.
Gibutyag ni Mayor Edwin Salmbangon sa Medellin ngadto sa mga tigbalita niadtong Oktubre 2, nga daghan sa iyang mga lumulupyo ang nahadlok pa kaayo nga mobalik sa ilang mga pinuy-anan.
Dugang niya, ang evacuation centers dili na sab luwas gamiton tungod sa mga dagkong liki nga namugna sa linog, maong napugos ang mga tawo sa pagpabilin sa gawas.
Nisaad si Department of Social Welfare and Development (DSWD) Region 7 Director Shalaine Lucero nga manghatag ang ahensiya og mga tolda alang sa mga pamilya nga nawad-an og kapuy-an.
Nilambo sab ang relief operations diin ang food packs ug tubig duna pay igo nga suplay nga molungtad pa hangtod sa duha ka adlaw.
Nagkatag sab ang pagbutang og mga power generator sa lugar.
Ang Medellin nakatala na og 12 nga namatay ug kapin sa 70 ang naangol tungod sa linog.
Upat ka taytayan sa munisipyo ang nangliki apan maagian gihapon sa mga light vehicles human sa temporaryong pag-ayo nga gihimo sa Department of Public Works and Highways (DPWH).
Gibutyag sa mayor nga nagpadayon pa ang pag-estimate sa mga kadaot samtang naghulat sa final report gikan sa municipal disaster coordinating team. / DPC