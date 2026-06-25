Residente sa Sityo Marna nakurat sa demolisyon

Moabot sa kapin 100 ka pamilya sa Sityo Marna, Barangay Subangdaku, Dakbayan sa Mandaue, ang nakurat ug nabalaka human sa giingong iligal nga demolisyon nga gihimo sa daplin sa F. Cabahug Street.
Usa ka pribadong demolition team nga nagrepresentar sa Taipan Corporation ang nagpadala og heavy equipment ug niguba og kapin 20 ka kabalayan.
Ang maong operasyon way klarong identification tags, way court sheriff, ug nagpadayon sa trabaho lapas sa gitugot nga oras alang sa mga demolisyon.
Ang Dakbayan sa Mandaue, pinaagi sa Housing and Urban Development Office (HUDO) ubos ni Ramy Inopiquez, nakapahunong sa operasyon human nila masuta nga nagsalig ang demolition team sa usa ka court order nga giisyu pa niadtong 2016.
Ubos sa Urban Development and Housing Act (UDHA), ang mga demolition order kinahanglan ipatuman sulod sa tulo ka tuig gikan sa pag-isyu niini.
Gikinahanglan nga makakuha og bag-ong court order ang mga claimant aron legal nga mapadayon ang pagpahawa sa kasamtangang mga nagpuyo sa lugar.
Matod ni Inopiquez, magpabiling suspendido ang operasyon hangtod makapakita ang demolition team og balido ug legal nga dokumento gikan sa korte.
Samtang nipadayag sa iyang kasubo si Rodegel Layno, usa ka residente sa Sityo Marna sulod sa unom ka tuig sa dihang usa lang ka oras ang gihatag sa demolition team ngadto sa mga residente aron makapanghipos sa ilang mga butang ug mobiya sa ilang mga panimalay.
“Ngano ga-shagit silag ‘demolish, demolish, demolish’ unya one hour ra tagal ninyo? Pamahawa na mo diri, gub-on na namo inyong mga balay. Mao to nga nang-trauma sad mi,” matod ni Layno.
Gipasangil usab ni Layno ug sa ubang mga residente nga bisan wala pa mahuman ang gitakdang oras sa pagpahawa, gisugdan na sa demolition team ang pagguba sa pipila ka mga balay.
Padayon pa ang pagtan-aw sa mga otoridad sa legalidad sa maong operasyon samtang naghuwat ang mga residente sa sunod nga kalambuan sa kaso. / ABC