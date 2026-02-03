Residente supak sa tukoron nga Guadalupe Ramp Proj.

Hugtanong gisupak sa mga residente sa mga barangay nga nahimutang sa daplin sa sapa sa Guadalupe sa gisugyot nga Guadalupe Ramp Project—usa ka sumpay sa Cebu-Cordova Link Expressway (CCLEX).
Nagpahimangno sila nga kini mahimong hinungdan sa pagpahawa sa mga pamilya, pagkaguba sa mga komunidad nga dekada na ang katuigon, ug paggrabe sa baha sa maong dapit.
Sa bag-ohay lang nga parcellary survey, nailhan ang 99 ka apektadong lote ug 103 ka estruktura diin ang kinadaghanan naa sa Barangay Pasil, gisundan sa San Nicolas ug Ermita.
Matod sa mga residente, ang pagbalhin kanila ngadto sa mga relocation site nga layo sa sentro sa siyudad makadaot sa ilang panginabuhian. Gipangutana sab nila kon ngano nga usa ka residential area ang gipili, samtang ang nangaging administrasyon nagpagawas na man og kabalaka sa epekto niini sa mga panimalay.
Ang maong 1.5-kilometros nga rampa gidesinyo aron isumpay ang kasamtangang taytayan sa CCLEX ngadto sa mainland Cebu agi sa eskina sa dalan C. Padilla ug Tres de Abril, subay sa Sapa sa Guadalupe paingon sa Pahina San Nicolas. Ang proyekto anaa pa sa pre-approval phase ug dili madayon kon walay pagtugot gikan sa Local Government Unit (LGU) ug pag-usab sa Environmental Compliance Certificate (ECC). / CAV