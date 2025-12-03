Residential area apil sa pagpatrolya sa CCPO sa pagsugod sa Misa De Gallo

Hugot nga seguridad ang ipatuman sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo atol sa pagsugod sa Misa de Gallo sa Disyembre 16, 2025.
Matod ni Police Colonel George Ylanan, ang hepe sa Cebu City Police Office (CCPO), nga iya nang gihan-ay ang security plan sa pakig-alayon sa ground commanders nga maoy ni-coordinate sa mga simbahan sa siyudad nga dunay Misa de Gallo.
Tanang simbahan butangan og daghang polis gawas sa mag-roving sa kabalayan tungod kay gipanglantawan nga daghan ang manimba nianang mga panahona ug mabiyaan ang ilang panimalay.
Aron malikayan nga dunay krimen, gibutyag ni Ylanan nga dunay mga polis sama sa Mobile Patrol Unit ang mosulod sa kabarangayan aron malikayan ang mahitabong kawat.
Ilang pangandaman ang mga kriminal nga mosakay sa panahon diin ang mga tawo na-busy sa mga kalihukan sa pasko.
Usa sa gipangandaman sa kapulisan ang grupo sa mga batan-on diin mag-abot sa simbahan panahon sa Misa de Gallo ug didto mahitabo ang rambol. Sa miaging mga tuig, dunay insidente sa pinusilay sa Barangay Parian nga nikalas og mga kinabuhi.
Tungod niini, gipalig-on ni Ylanan ang Oplan Bulabog panahon sa kagabhion aron mabadlong kining mga batan-on nga mag-inom ug modiretso na sa pagpanimba sa Simbang Gabi.
Lakip sa himuon ang pagsulod sa mga imnanan aron kapkapan ang lawas sa mga tawo ug molusad og Oplan Bakal Sita.
Tinguha sa CCPO nga zero crime ang tibuok Simbang Gabi gikan sa pagsugod hangtod nga matapos kini sa Disyembre 24 sa gabii. / AYB