Residential rate sa Veco mosaka og P1.03/kWh sa Nov-Dec billing

Mosaka og P1.03/kWh alang sa Nov-Dec billing Visayan Electric residential consumers ug ang balayranan mahimong P12.19/kWh gikan sa miaging buwan nga P11.16/kWh.

Katumbas kini sa usbaw nga labing menos P206 alang sa usa ka panimalay nga mokonsumo og 200 kilowatt-hours.

Ang pagsaka sa rate tungod sa taas nga gasto sa generation tungod sa mga babag sa linya sa Luzon-Visayas Link ug kamahal sa oil-generated plants diin gipadala sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM).

Ang pagsaka sa rate karong buwana tungod usab sa taas nga transmission cost uban sa pagsaka sa ancillary service charges.

Ang mga ancillary nga serbisyo mao ang suporta nga mga serbisyo nga gikinahanglan aron mapadayon ang labing maayo nga mga operasyon sa grid.

Sa pag-usbaw sa rate karong buwana, si Visayan Electric President ug COO Raul Lucero nagpahinumdom sa mga konsumidor nga magmatngon sa ilang konsumo sa enerhiya aron malikayan ang pagkurog sa bayranan.

“With Christmas just around the corner, I encourage everyone to be conscious of their energy use and take steps to manage it wisely,” matod ni Lucero.

“Simple practices, like turning off lights and unplugging appliances when not in use, can make a big difference in keeping costs down, especially in the coming holidays,” dugang ni Lucero.

Ang Visayan Electric nag-awhag sa mga konsumidor sa paghimo og dugang nga mga lakang sa kaluwasan tungod kay ang mga kasamok sa panahon mas kanunay.

Ang pagpamutol sa mga kahoy duol sa linya sa kuryente maoy usa ka importanteng lakang aron malikayan ang pagkapalong ug pagmentinar kaluwasan.

Ang Visayan Electric nagtanyag ug libreng serbisyo sa pagpamutol sa kahoy alang sa mga kahoy nga peligro sa mga linya sa kuryente. Kontaka ang Visayan Electric sa 230-8326 o magpadala og direktang mensahe sa Facebook. (PR)