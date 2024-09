Resort nga gigamit nga Pogo hub gipasirad-an

Si Lapu-Lapu City Mayor Junard "Ahong" Chan niluwat og cease and desist order (CDO) ngadto sa hotel nga giingong gigamit sa ilegal nga online scams.

Samtang, gipasalig ni Chan nga sulod sa buwan sa Septiyembre ma-validate na ang mga gidudahang establisemento sa siyudad.

Sa press conference niadtong Lunes, Septiyembre 2, 2024, si Chan nitug-an sa mga tigbalita nga gipasira na ang Tourist Garden Hotel nga nahimutang sa Barangay Agus, Lapu-Lapu tungod sa illegal nga kalihokan ug mga scam.

Ipahigayon ang inquest labot sa human trafficking operation nga nadiskubrehan sa illegal nga Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) hub sa Barangay Agus.

Ang operasyon gihimo sa National Bureau of Investigation (NBI) uban sa koordinasyon sa Bureau of Immigration ug Iyakat Regional 7 team sa Department of Justice (DOJ).

Ang raid gihimo sigon sa tip gikan sa Embahada sa Indonesia, nga nagpadayag og kabalaka sa ilang mga national nga gikataho nga nanarbaho sa Pogo hub.

Atol sa operasyon, nasuta sa mga awtoridad ang daghang tawo ang na-rescue nga gipugos sa pagtrabaho.

"The discovery of this human trafficking operation at the illegal POGO hub highlights the urgent need for comprehensive action against such activities. Our team, in coordination with other agencies, is committed to ensuring that those responsible are held accountable and that the victims receive the support and protection they need," matod pa ni NBI Regional Director Renan Oliva.

Pahibawo ni Oliva nga ang na-rescue nga mga biktima ang giatiman na ug gihatagan sa gikinahanglan nilang tabang.

Nagpadayon ang mga imbestigasyon aron mailhan ug madakpan ang mga nalambigit sa operasyon sa trafficking, ingon man aron masayran ang gidak-on sa ilang pagka­lambigit sa Pogo hub.

Gawas sa human trafficking ring, nadiskubrehan usab sa raid ang ubang illegal nga kalihokan, lakip ang money laundering ug ilegal nga sugal. /DPC, JBB, JPS