Responsabilidad human sa trahedya

Ang team building gituyo aron mapalig-on ang panaghiusa, disiplina ug pagsalig sa matag miyembro sa usa ka team.
Apan ang pagkakalas sa duha ka batan-ong kinabuhi, dili na kini simpleng isyu sa aksidente kon dili usa ka pangutana sa responsibilidad.
Kon tinuod nga walay opisyal nga pagtugot ang maong kalihokan, mas bug-at ang pangutana kung kinsa ang nakahukom, kinsa ang nagdumala, ug nganong gitugotan nga mahitabo ang usa ka kalihokan nga adunay dakong risgo nga walay hustong awtorisasyon ug seguridad gikan sa ilang labaw.
Ang kamatayon nila Rene Bartebonia ug Divine Adili dili lamang pagkawala sa duha ka atleta apan pagkawala usab sa mga damgo, kaugmaon ug paglaom sa ilang mga pamilya.
Niadtong Martes, Hunyo 16, ang Office of College Athletics (OCA) sa Ateneo de Manila University (AdMU) mibutyag nga wala silay papel sa pag-organisar ug pag-aprobar sa men's basketball team-building activity nga gipahigayon sa Dipaculao, Aurora niadtong Hunyo 8, nga miresulta sa kamatayon sa duha nila ka mga student-athletes.
Kini maoy gipamahayag ni Benjo Afuang, representative sa OCA, atol sa town hall meeting sa unibersidad human nga ang pipila ka mga faculty members sa Ateneo nagpakisayod kon kinsa gayud ang nagtugot sa maong kalihukan ug nituman ba kini sa pagpahamtang og kasiguroan alang sa mga athletesi.
Apan hugot kini nga gipanghimakak ni Afuang ug gani, matod pa, nga wala sila masayod sa maong activity.
Nakabaton og negatibong reaksiyon ang maong tubag, kay kinsa bay motuo nga ang usa ka buhatan o opisina sa athletics walay kasayuran sa mga kalihukan nga may kalabutan sa mga atleta.
So kon dili sila ang responsabli sa pag-aprobar niini unsa man gyud diay nga departamento sa maong institusyon ang tighatag og pagtugot sa ingon ani nga mga kalihukan?
Kini maoy dakong pangutana nga unta ang tubag dili magtangag usab og laing pangutana.
Sa kalibutan sa sports, ang kadaugan importante, apan mas labaw ang kantidad sa kinabuhi.
Walay kampiyonato, walay team building, ug walay programa nga mahimong mas bililhon pa kay sa kaluwasan sa mga atleta.
Ang labing dakong leksyon niini mao nga ang liderato ug ang usa ka institusyon kinahanglan kanunayng mopili sa seguridad ug kaayohan sa ilang mga atleta, labaw sa tanan.