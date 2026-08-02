Responsableng pagginikanan sa benepisyaryo sa 4Ps, gipalig-on

Gipadayon sa Department of Social Welfare and Development Field Office (DSWD) 7 ang pagpalig-on sa responsableng pagginikanan ug maayong mga mithi sa pamilya pinaagi sa Family Development Session (FDS) alang sa mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps).
Sa bag-ohay nga monthly session nga gipahigayon sa Barangay Paknaan, Mandaue City, gipangunahan ni 4Ps City Link Nerilin Boybanting ang diskusyon nga nagpunting sa hilisgutan nga “Helping Build Healthy Communities.”
Pinaagi sa FDS kits, niapil ang mga benepisyaryo sa lainlaing interaktibong kalihukan ug panaghisgot nga nagtumong sa pagpalig-on sa papel sa mga ginikanan sa pagpanalipod sa katungod sa kabataan ug sa pagtukod og lig-on nga pamilya ug komunidad.
Gipasiugda sab sa sesyon ang mga probisyon sa Child and Youth Welfare Code, ilabina ang katungod sa matag bata nga magdako sulod sa usa ka pamilya nga naghatag og gugma, pag-atiman, giya, seguridad, ug kahigayunan alang sa hapsay nga paglambo.
Gihisgutan sab ang kamahinungdanon sa pagtudlo sa mga bata sa responsibilidad, pagtahod, kalinaw, ug pagsabot sa isigkaingon.
Matod pa sa DSWD 7, ang tahas sa ginikanan dili lamang ang paghatag sa nag-unang panginahanglan sa ilang mga anak, kondili lakip sab ang pagpakita og maayong ehemplo pinaagi sa pagkamatinud-anon, disiplina, pagkamatinumanon, ug kaluoy sa adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Giawhag sab ang mga pamilya sa pagpatuman og yano apan epektibong mga pamaagi sa panimalay sama sa paghatag og angay nga buluhaton sa balay, pag-establisar og adlaw-adlaw nga routine, ug pag-awhag sa mga bata nga mahimong responsable sa ilang pagtuon.
Usa sa mga nitambong si Jean Ymalay, usa ka 4Ps partner-beneficiary sa Barangay Paknaan, nipadayag nga dako ang nahatag sa maong sesyon sa iyang pagsabot isip ginikanan.
“Dako kaayo among nakat-unan sa maong Family Development Session. Nakasabot ko nga isip ginikanan, dili lang diay igo nga mahatagan nato ang atong mga anak sa ilang mga panginahanglanon, apan kinahanglang sab natong tudloan sila sa ilang mga responsibilidad. Sugod karon, paningkamutan gyud namo nga anaron sila sa pagtabang sa mga buluhaton sa balay, sa ilang pagtuon ug pagtambong sa ilang mga klase, ug labi na ang pagrespeto sa ubang tawo. Nagtuo ko nga kon responsable ang mga bata sulod sa panimalay, madala nila kini sa gawas, diin sa ilang komunidad ug mahimo silang maayong lumulupyo,” matod ni Jean.
Gipasabot sab sa DSWD 7 nga ang responsableng pagginikanan adunay dako nga papel dili lamang sa kalambuan sa matag pamilya kondili lakip sab sa pagtukod og malinawon, matinabangon, ug lig-on nga komunidad.
Pinaagi sa padayon nga Family Development Sessions, gitinguha sa programa nga mapalig-on ang kahibalo ug mga mithi sa mga pamilya aron makatampo sa maayong kaugmaon sa kabataan ug sa komunidad. / PR