Resulta sa autopsy mao nala’y gipaabot

Human mapaubos sa autopsy sa Philippine National Police (PNP) Forensic Unit 7 ang patayng lawas sa 18 anyos nga batan-ong ina­han sa Sityo Cansagahan, Barangay Sudlon 2 sa dakbayan sa Sugbo nga si Angela Arcilla, gipaabot na lang sa Cebu City Police Office ang resulta niini.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operation sa CCPO, ang resulta sa autopsy masayran unsa gyud ang gikamatyan sa biktima o kon duna bay foul play sa kamata­yon niini.

Una nang nagduda ang pamilya nga gipatay gyud ang ilang anak nga si Angela tu­ngod sa luta sa liog niini nga daw sa gihikog nga maoy hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon.

Niadtong Huwebes, Enero 4, 2024, napaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima diin gipasabot ni Rafter nganong nalangay tungod kay gisunod nila ang procedure sa PNP Forensic Unit 7 lakip na ang availability sa medico legal officer.

“We can only depend gyud sa iyang availability and aside from that considering nga ang katong biktima was already na-embalm naa tay procedure ana but again good to know the cadaver of the victim is already at the crime lab in Lahug,” matod ni Rafter.

Mipasabot si Rafter nga makatabang sa imbestigasyon ang resulta sa autopsy sanglit aron pagtino sa tinuoray nga hinungdan sa iyang kamatayon.

Si Richard Arcilla, amahan sa biktima nagduda nga ang ilang silingan nga babaye ang naghimo sa krimen tungod kay walay laing kaaway ang iyang anak kon dili siya ra.

Nag away ang duha tungod lang sa bayad sa ultrasound nga tungod niini naguba ang relasyon sa managsilingan.

“Wala gyud koy lain gidudahan sir kana ra gyud siya,” matod ni Richard Arcilla sa interview sa DyHP.

Samtang ang mga imbestigador sa Malubog Police Community Precinct wala usab mosalikway nga dunay kalambigitan ang kapuyo sa biktima nga si Jomart Moni­car ilabi na nga gidudahan nga naka-chat pa kini gamit ang account sa biktima bisan namatay na kini.

Apan hugot sa iyang panghimakak ni Jomart sanglit maayo pa ang ilang relasyon nianang buntag ug nagkasa­bot nga didto magbag-ong tuig sa balay sa iyang ugangan.

Gipasalig sa Cebu City Police Office nga ilang gitutukan ang maong hitabo aron mahatagan og hustisya ang kamatayon sa 18 anyos nga inahan.