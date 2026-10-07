Resulta sa drug test ni Respicio, negatibo

Negatibo sa paggamit og ilegal nga drugas si Reina Mercedes, Isabela Vice Mayor Harold Respicio.
Gipaubos og drug test si Respicio sa St. Luke’s Medical Center - Quezon City niadtong Miyerkules, Oktubre 7, 2026, human sa pag-awhag ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla.
“Jonvic, i-refund [mo ako]. Ang mahal ng drug test,” matod niya sa usa ka Facebook post, uban ang litrato sa resibo sa drug test nga nagkantidad og P28,011.
Giduso ni Remulla si Respicio nga magpa-drug test human sa usa ka mainitong panaglalis niini sa mga barangay opisyal atol sa usa ka miting sa maong probinsiya.
“Ipapa-drug test ko muna. Parang wala sa sarili eh. Ayun lang. I advise him we will give him a drug test kasi mukhang adik eh, ‘yung asal niya eh. Meron bang normal na vice mayor na ganun? Parang wala sa sarili eh, parang hindi halal,” matod niya.
“Pinag-aaralan namin (kung iissuehan ng show cause order) pero gusto ko i-drug test muna. Tingin ko talaga adik eh kasi ngayon lang ako nakakita ng vice mayor kung manigaw ganun di ba. Parang nakasinghot kung umasta eh,” dugang niya.
Sa usa ka video nga karon nag-viral, makita si Respicio nga gibadlong ug gisaway ang mga barangay opisyal samtang gipangutana siya niini kabahin sa mga pasangil sa korapsiyon nga nalambigit sa mga pundo nga gitagana alang sa mga mag-uuma og tabako.
Nisamot ang tensiyon atol sa maong miting dihang gipasanginlan ni Respicio ang mga barangay opisyal nga nagbulsa sa pundo sa publiko gikan sa tobacco excise tax. /