Resulta sa operasyon sa PRO 7: P2.4B drugs, 17K drug suspects;

Sukad nilingkod sa katungdanan si Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos niadtong 2022, moabot na sa P2.4 bilyunes nga balor sa ilegal nga drugas ang nasakmit sa Police Regional Office 7 (PRO 7) subay sa subsub nga war on drugs nga ilang gipatuman.

Sa maong gidaghanon sa supply sa ilegal nga drugas nga ilang nasakmit nakasikop sila og dul-an sa 17,000 ka mga drug suspect diin 99 porsiyento sa maong mga dinakpan pulos nakombikto sa ilang mga kaso nga giatubang.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson sa Police Regional Office (PRO 7), nga ang maong gidaghanon sa ilang nasakmit ug malampuson nga pagkasikop sa mga drug suspect tungod sa ilang aggressive, focused, highly analytical ug pagtamod sa tawhano’ng katungod nga kampanya batok sa drugas.

Una na nga nipahibawo si Marcos atol sa State of the Nation Address (SONA) nga magpadayon ang bloodless war on drugs sa iyang administrasyon.

Gipasigarbo ni Pelare ang kataas sa conviction percentage sa tanan nila nga dakop nga mga anti-illegal drug operation nga nagpasabot lang nga ang tanan nila nga operations nasubay sa balaod.

Subay niini, sulod sa 3,003 ka mga barangay sa tibuok rehiyon, 71 porsiyento usab ani ang gideklarar na nga drug-cleared sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing (ROCBDC).

Matod ni Pelare nga nagpasabot lang kini nga ang kapulisan ug ubang mga ahensya sa gobyerno wala magbase kon pila ang nasakmit nga ilegal nga drugas ug nadakpan nga mga drug personality apan pipila ka mga barangay ang na-cleared gikan sa ilegal nga drugas.

Dugang ni Pelare nga kon kaniadto dunay hardcore nga mga drug group apan kining tanan pulos na napuhag sa kapulisan.

Kining nagpabilin sa pagkakaron mao na lang ang ginagmay nga mga grupo nga maoy modawat sa gipalusot nga supply sa ilegal nga drugas gikan sa silingang mga rehiyon sa Pilipinas. / AYB