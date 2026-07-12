Retiradong Cebu judge Meinrado Paredes mipanaw

Sa edad nga 79, nitaliwan niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026, ang retiradong Regional Trial Court judge nga si Meinrado P. Paredes, usa ka kanhi executive judge ug usa sa mga martial law survivors.
Gipahibalo sa iyang pamilya ang iyang kamatayon pinaagi sa usa ka post sa Facebook niadtong Dominggo, Hulyo 12. Wala pa dayon masayri ang hinungdan sa iyang pagpanaw.
Ang iyang haya gipahigayon karon sa Cosmopolitan Memorial Chapels sa Barangay Lahug, Dakbayan sa Sugbo, hangtod sa Biyernes, Hulyo 17.
Usa ka funeral mass ang ipahigayon sa ala 1:30 sa hapon sa Sabado, Hulyo 18, sa Archdiocesan Shrine of Saint Therese of the Child Jesus sa Lahug.
Ang paglubong mosunod dayon sa Angelicum Garden of Angels sa Barangay Canduman, Dakbayan sa Mandaue.
Natawo si Paredes niadtong Enero 21, 1947, sa Aurora, Zamboanga del Sur, ug gigahin niya ang dakong bahin sa iyang legal ug judicial nga karera sa Sugbo. Nakapasar ug nadawat siya sa Philippine Bar niadtong Hunyo 6, 1975.
Nagserbisyo siya isip presiding judge sa Cebu City RTC Branch 13.
Niadtong 1999, gitudlo siya sa Korte Suprema isip acting presiding judge sa Branch 14 samtang nagpadayon sa iyang mga katungdanan sa Branch 13.
Sa ulahi, nahimo si Paredes nga executive judge sa mga hukmanan sa Dakbayan sa Sugbo, usa ka administratibong katungdanan nga iyang gihuptan sulod sa kapin sa duha ka tuig.
Human nibiya sa hudikatura niadtong 2014, nagpadayon si Paredes pagpraktis sa abogasya ug pagtudlo sa University of Cebu School of Law. Lakip sa iyang mga gitudlo mao ang Remedial Law ug Political Law.
Nagpabilin usab siyang aktibo sa mga pampublikong diskusyon bahin sa rule of law, tawhanong katungod, ug ang diktadurya ni Marcos.
Nag-review si Paredes alang sa Bar examinations sa iyang apartment sa Lopez Jaena St. sa Dakbayan sa Sugbo sa dihang giaresto siya sa mga sundalo niadtong Septiyembre 23, 1972, duha ka adlaw human gibutang ni kanhi presidente Ferdinand Marcos Sr. ang nasod ubos sa martial law.
Una siyang gidala sa Camp Sergio Osmeña, nga mao na karon ang headquarter sa Police Regional Office sa Central Visayas. Human sa tulo ka bulan, gibalhin siya sa Camp Lapu-Lapu sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Sa usa ka interbyu sa SunStar Cebu niadtong 2022, matod ni Paredes nga nagtuo siya nga giaresto siya tungod sa iyang pagka-aktibista batok sa administrasyong Marcos. Miyembro siya kaniadto sa Samahang Demokratiko ng Kabataan.
Nagpadayon si Paredes sa pagsulti batok sa historical revisionism ug mga paglapas sa tawhanong katungod bisan human sa iyang pagretiro.
Niadtong Oktubre 2025, giuli ni Paredes ang Golden Pillar of Law Award nga gihatag kaniya sa Integrated Bar of the Philippines (IBP) human masayri nga ang samang pasidungog gihatag ngadto kang kanhi presidente Rodrigo Duterte.
Matod ni Paredes, dili niya mahimong ipaambit ang maong pasidungog kang Duterte, kansang administrasyon gipasanginlan nga nagpaluyo sa mga extrajudicial killing ug uban pang paglapas sa tawhanong katungod.
Matod niya, ang pag-uli sa maong pasidungog maoy pagpadayag sa iyang “pagkasagmuyo ug kasuko” ug usa ka binuhatan sa pakighiusa sa mga biktima ug sa ilang mga pamilya.
Giila sa IBP si Paredes tungod sa iyang lima ka dekada nga pagpangalagad sa legal nga propesyon ug sa pagpataas sa hustisya, integridad, ug sa rule of law. / Sunstar Cebu