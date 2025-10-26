Retired generals mitingog na bahin sa tensiyon sa politika, korapsiyon

Nitingog na ang retiradong opisyales sa militar kabahin sa tensiyon sa politika ug nipahimangno batok sa bisan unsang extra-constitutional nga mga lakang sama sa usa ka military junta, nga ilang gitawag nga usa ka grabeng pagluib sa demokrasya.
Sa usa ka hugot nga pamahayag nga adunay Oktubre 24, 2025, ang Association of General and Flag Officers (AGFO), nga gilangkuban sa mga retiradong senior nga opisyales sa Armed Forces of the Philippines (AFP), nagpadayag og hugot ug walay pagduhaduha nga suporta alang sa Department of National Defense (DND) ug sa liderato sa militar sa ilang pasalig sa konstitusyonal nga kahusay.
“Any extra-constitutional move, such as a military junta, would be a catastrophic betrayal of our democracy,” pamahayag sa grupo.
“It would betray the very democratic principles we spent our careers defending and invite devastating consequences that would harm our economy, our international standing, and the daily lives of every Filipino,” dugang niini.
Ang pamahayag sa grupo giisyu human sa mga pagbutyag sa korapsyon sa mga proyekto sa imprastraktura sa gobiyerno ug mga katahap sa giingong mga paningkamot sa destabilisasiyon.
Sa sayo pa, si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nipahimangno sa makadaot nga mga sangputanan kon dunay bisan unsang grupo nga mosuway pagdaot sa awtoridad sa sibilyan o sa constitutional order.
Si AGFO president Maj. Gen. Gerardo Layug (Ret.) niingon nga ang grupo nagsuporta sa panawagan ni Teodoro alang sa panaghiusa ug pagsunod sa demokratikong mga proseso.
“As history has repeatedly taught us, the military is not the solution to political problems,” pamahayag sa grupo.
Giila sa grupo ang grabeng kasuko sa publiko tungod sa mga eskandalo sa korapsyon.
Giawhag sa AGFO ang mga Pilipino nga ipadayon ang "kaligdong ug panaghiusa ilalom sa konstitusyon," nga nag-ingon nga ang bugtong dalan padulong sa umaabot mao ang pinaagi sa legal ug demokratikong paagi. / PNA