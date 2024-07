‘Revitalized Police’ unit ipamutang sa barangays

Nag-umol ang Cebu City Police Office (CCPO) og unit nga maoy ipakatap sa mga barangay nga grabe’ ng naapektuhan sa problema sa ilegal nga drugas.

Ang maong unit gitawag og Revitalized Police sa Barangay nga gilangkuban sa 10 ka mga personnel gikan sa City Mobile Force Company (CMFC).

Matod ni Police Col. Ireneo Dalogdog, hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo, nga tungod kay wala nay problema sa insurgency ang siyudad, ang CMFC maoy gigamit sa programa nga ipakatap sa walo ka mga barangay nga seriously drug affected.

Ang trabaho sa CMFC mao ang pagpahigayon og internal security operations labi na sa bukirang barangay aron dili malutsan sa mga rebelde.

Sa data sa PNP sa 80 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo, 20 niini ang giila nga seriously affected sa ilegal nga drugas.

Tungod niini, patutukan ni Dalogdog sa maong mga police personnel ang seryuso nga naapektuhan sa ilegal nga drugas nga barangay alang sa drug-clearing program niini.

Gitahasan sila nga makig-alayon sa Barangay Anti-Drug Abuse Council, Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7) alang sa nag-unang programa sa Department of the Interior and Local Government (DILG) nga Buhay Ingatan, Droga ay Ayawan kun BIDA program.

Dugang ni Dalogdog nga ang tumong sa programa mao ang pagsumpo sa illegal drug activities sa mga barangay.

“Gi-empower nato atong community, katawhan, nga mag actively participate sa kining gihimo drug clearing activity,” matod ni Dalogdog.

Molusad og house-to-house visit ang mga personnel sa RPSB niadtong mga personality nga tiggamitan sa ilegal nga drugas aron agnihon nga mopaubos sa community-based drug rehabilitation program sulod sa upat ka mga buwan.

Matod ni Dalogdog nga dili na bag-o kanila ang Revitalized Police Sa Barangay apan ang nakalahi lang karon nakatutok sila sa pagsumpo sa problema sa ilegal nga drugas ug dili sa problema sa insurgency.

Duna nay 32 ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga gideklarar nga drug-cleared sa Regional Oversight Committee on the Barangay Drug Clearing Program, human sa sub-sub nga validation sa PDEA 7 ug ubang mga ahensya sa gobyerno. / AYB