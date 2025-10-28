Reward money miabot na'g P500K

Moabot na sa P500,000 ang monetary reward alang sa makatudlo o makahatag og impormasyon sa nahimutangan sa nakapusil-patay kang Police Captain Joel Deiparine ug pagka-angol sa laing polis niadtong Sabado, Oktubre 25, 2025, samtang nag-surveillance.
Ang acting director sa Criminal Invistigation and Detection Group (CIDG) nga si Police Major General Robert Morico II personal nga nibisita sa haya ni Deiparine aron mopaabot sa iyang pahasubo sa pamilya ug nisaad nga ilang suportahan ang nagbangutan nga banay.
Gitunolan sab niini og financial assistance ang pamilya ug gitauran og Medalya ng Kadakilaan o PNP Heroism Medal ang dughan ni Deiparine subay sa pagtuman sa iyang trabaho ug nibuhis sa iyang kinabuhi.
Gitunol sab sa CIDG ang Special Financial Assistance Act 6963 ug ang PSMBFI Partial Payment for Death Claims ngadto sa asawa ni Joel Deiparine nga si Janice.
Gipasalig ni Morico sa pamilya nga ilang pangitaon ang mga suspek nga giila nga mga gun-for-hire subay sa salaod nga ilang nahimo ug maangkon sa biktima ang hustisya.
Padayon ang region-wide manhunt operation batok sa suspek nga si Leonardo Manto alyas Jun Manto nga giila nga armed and dangerous tungod sa mga kaso niini sa armas.
Giingong nalambigit sab ang suspek sa gun running diin siya ang tinubdan sa loose firearms sa mga criminal sa Metro Cebu. / AYB