Rewiring sa Bankal Elem. School gipadali

Duha ka mga semana gikan karon, gilauman nga hingpit na nga mabalik na ang kuryente sa classrooms sa Bankal Elementary School.

Nasayran sa Superbalita Cebu nga ang pagkawala sa kuryente sa tunghaan niadto pang Pebrero dihang nibuto ang transformer sa dapit tungod sa overloading.

Sa usa ka interbyu sa online news program sa SunStar Cebu nga “Beyond the Headlines” niadtong Martes, Hulyo 30, 2024, gipahayag ni Evelyn Orongan, principal sa Bankal Elementary School, nga 68 ka instructional classrooms ang way kuryente gikan sa kinatibuk-ang 82 ka classrooms.

“Ang among kabalaka mao nga naa pa gihapon mi’y mga classrooms nga walay kuryente. Okay na among transformer. Ang kinahanglan namo buhaton karon mao ang pag-rewire. Sa pagkakaron, nagtrabaho kami uban sa kontraktor aron mauli-an ug kuryente ang mga kindergarten classrooms nga kuyaw kaayo ang kahayag, karon o ugma,” matod ni Orongan sa Cebuano.

Gipasiugda usab ni Orongan nga ang uban pang classrooms ug ilang opisina adunay kuryente na pinaagi sa pondo sa ilang sa maintenance and other operating expenses (MOOE) ug uban sa tabang sa Barangay Bankal.

Sa wala pa, ang eskuylahan naghatag og emergency lights aron temporaryong matubag ang kasamtangang kahimtang sa kuryente.

Gipasabot usab sa school head nga gitugotan ang mga estudyante nga dili magsul-ob sa ilang mga school uniform, hinuon ang mga bata mahimo magsul-ob og light colored t-shirts.

Gidugang pa niya nga pwede sila magdala og face towels ug emergency fans aron mabugnawan batok sa humid nga panahon. Hinuon, panahon na ting-uwan ug dili na kaayo igang.

Ang City Government mipadako usab og tabang sa maong institusyon, matod ni Mark Anthony Bautista, public information officer sa Lapu-Lapu City.

Si Bautista niingon nga si Mayor Junard “Ahong” Chan personal nga niinspeksyon sa lugar niadtong Lunessa hapon, Hulyo 29, 2024, aron mapadali ang pagresulba sa problema sa kuryente, labi na sa panahon sa pag-abli sa klase nga importante kaayo alang sa bentilasyon sa mga tinun-an.

Gisaad usab ni Chan nga sulod sa duha ka mga semana, ang tanang 68 ka classrooms mahimong “fully illuminated and ventilated,” matod sa usa ka bahin sa opisyal nga post sa Facebook sa public information office sa syudad.

“Bankal Elementary School is the only one affected. We can consider this as an isolated case. Ang problema nalang man, nana man na’y transformer available diha kulang nalang ang pag wiring sa mga classroom kay kailangan naman gud siya ilisan kay delikado na pud siya,” matod ni Bautista.

Gidugang niya nga ang mga personahe gikan sa City Engineering Office (CEO) nibisita usab aron matubag ang panginahanglan sa eskuylahan bahin sa electrical wiring ug mga materyales para sa transformer.

Sa bahin sa Mactan Electric Company Inc. (Meco), si customer relations officer, Dianne Amodia, nipadala og mensahe nga giinstalar ug gi-energize na nila ang transformer niadtong Mayo 24, 2024.

Gidugang ni Amodia nga ang internal wiring sa classrooms, dili na sakop sa responsibilidad sa Meco.

Si Ronald Ferrer, assistant schools division superintendent sa Department of Education Lapu-Lapu, miseguro usab nga ang mga estudyante nga dili mominos 3,600 sa Bankal Elem. School dili mabyaan sa pagsugod sa klase.

Si Ferrer mitaho sa SunStar Cebu nga sugod Hulyo 30, adunay 79,908 ka estudyante ang nagparehistro sa tanang lebel sa basic education alang sa school year 2024-2025.

Gibantayan ni Ferrer nga padayon pa sila sa pag-update sa datos sa gidaghanon sa nagparehistro nga mga estudyante.

Alang sa kaluwasan ug kasiguruhan sa mga bata, ang mga barangay ug mga polisya nga personahe gi-deploy sa palibot ug mga entrance sa eskuylahan.

Siyan niingon nga duha ngadto sa tulo ka mga personahe ang gipakatap aron bantayan ang trapiko ug giya sa mga bata ngadto sa ilang classrooms.

Sugod na ang klase sa tibuok nasod niadtong Lunes, Hulyo 29, 2024 alang sa school year 2024-2025. / DPC