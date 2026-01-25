Rex Smith balik live sa Cebu

Mo-perform live balik sa Cebu si Rex Smith human sa siyam ka tuig alang sa duha ka gabii nga konsiyerto sa Pebrero 13 ug 15, 2026, alas 8:30 sa gabii sa TOPS Events Space, Third Floor, The Circle at TOPS.
Ang legendary balladeer magpasundayag sa iyang mga klasikong kanta sama sa “Simply Jessie,” “Everlasting Love,” ug “You Take My Breath Away” nga gilauman nga makahatag og nostalgic ug romantic nga kasinatian sa fans.
Sa usa ka online interview, giangkon niya nga nakig-collaborate na siya sa daghang international female singers ug bukas siyang makigtambayayong pag-usab kanila ug gusto sab niyang makatrabaho ang Filipino icon nga si Lea Salonga.
Ang mga tiket nagkantidad og P5,000 para sa VIP seated ug P3,500 para sa Gold seated, ug mapalit online o sa pinili nga outlets.
Alang sa pagmintinar sa maayong tingog, ni-share ni Smith nga likayan ang kape ug beer ug siguruhon ang maayong kahimsog ug saktong pahuway. / BJC