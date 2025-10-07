Reyes, Austria mag-ilog sa Coach of the Year award

Magtigi sila si TNT Tropang 5G coach Chot Reyes ug San Miguel Beermen coach Leo Austria sa inilugay sa Baby Dalupan Coach of the Year trophy sa Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps Annual Awards Night nga ipahigayon karong Oktubre 13, 2025, sa Novotel Manila.
Sila si Reyes ug Austria mao ra ang coaches nga nakalabni og kampiyunato sa niaging season.
Si Reyes diriyot nakalabni sa talagsaong Grandslam title human nalabni sa Tropang 5G ang mga titulo sa Governors’ Cup ug Commissioner’s Cup unya nakasulod sab sila sa finals sa season-ending Philippine Cup.
Sa Philippine Cup, napakgang ang tinguha sa Tropang 5G human sila gilupig sa Beermen sa championship series.
Sila si Reyes ug Austria pulos na nakadaog ning labing taas nga pasidungog nga ihatag sa usa ka coach.
Si Reyes kaunom na nakadaog niini nga maoy labing daghan, samtang kaupat si Austria.
Ang ubang mga pasidungog nga itunol atol sa kalihukan mao ang Danny Floro Executive of the Year, Defensive Player of the Year, Bogs Adornado Comeback Player of the Year, Scoring Champion, Mr. Quality Minutes, All-Rookie team, Order of Merit sa labing daghang nadaog nga Player of the Week hinor, ug Game of the Season. / ESL