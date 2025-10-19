Reyes, Bustamante, Biado out sa SEA Games

Ang legendary cue artists sa Pilipinas nga si Francisco “Django” Bustamante ug Efren “Bata” Reyes di moduwa sa umaabot nga 2025 Southeast Asian (SEA) Games didto sa Thailand karong Disyembre.
Wa pud ang two-time pool world champion nga si Carlo Biado ug 2023 World Cup of Pool champion nga si Johann Chua sa umaabot nga biennial multi-sport event.
Si Bustamante, kinsa gaduwa karon kauban ang top cue artists sa 2025 Reyes Cup, nibutyag nga snooker ang giapil sa host nation Thailand maong silang mga bilyarista dili makasalmot.
“So wala tayong pool doon [kasi] puro snooker lang ang binigay. Eh kaya hindi maglalaro ang pool, inalis ng Thailand Federation. Kaya walang pupuntang pool player doon. Puro snooker lang,” sigon ni Bustamante.
Dako ang epekto sa pagkawala sa maong kompetisyon sa 2025 SEA Games kay usa kini sa events nga sigurado gyud ang medal sa nasod.
Sa pila ka mga tuig, ang Filipino pool players kay kanunay modominar sa maong events sa 8-ball, 9-ball ug 10-ball.
Si Carlo Biado maoy nakakuha sa gold medal sa men’s 10-ball singles sa 2021 SEA Games sa Hanoi, samtang si Chua mao ang 9-ball gold medalist sa susamang tuig.
Sa women’s division pud, si Chezka Centeno (2015 & 2017) ug Rubilen Amit (2019 & 2021) maoy midaog sa uwahing upat ka gold medals sa 9-ball.
Lahi sa Olympics, ang SEA Games motugot sa host nation nga motangtang o mopuno sa sporting events nga duwaon sa ilang hosting. Mao kini ang rason nga kasagaran sa mga host nations molakip gyud og sporting events diin sila ang kusgan.
Ang 33rd SEA Games i-host sa Thailand karong Disyembre 9 ngadto 20. / RSC