Reyes Cup, POPC karong Oktubre

Mahimo na sab nga sentro sa atraksyon sa kalibutan sa billiards ang Pilipinas karong Oktubre 2026.
Kini gumikan kay ibalik na pagpahigayon ang Reyes Cup, nga gipahinungod sa pangalan ni Filipino billiards legend Efren “Bata” Reyes ug mopatong na sa ikatulo niining edisyon, hasta ang Philippine Open Pool Championship, nga mopatong sa ikaduha niining edisyon.
Nahimo kining posible sa panagtambayayong sa World Nineball Tour ug Puyat Sports.
Gilaumang mangasdang sa Pilipinas ang labing maayong mga bilyarista alang ning duha ka mga kompetisyon.
Sa Reyes Cup, magsangka na sab ang Team Asia ug Team Rest of the World, karong Oktubre 15-18.
Ang Philippines Open Pool Championship ipahigayon karong oktubre 20-24. Si david Alcaide sa Spain maoy defending champion ning maong torneyo, nga kombatihan og 128 ka mga bilyarista lukop kalibutan. / ESL