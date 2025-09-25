Reyes mikompirmar nga mi-tryout si Jalalon sa TNT

Gikompirmar ni coach Chot Reyes nga ni-tryout ang beteranong pointguard nga si Jio Jalalon sa TNT Tropang 5G hinungdan nga nasigpatan kini sa post sa social media nga niapil sa ilang praktis.
Hinuon gipasabot ni Reyes nga wala pa maselyo nga makaduwa si Jalalon sa Tropang 5G ug gipamatud-an kini sa beteranong coach pinaagi sa wala paglakip ni Jalalon sa iyang 15-man roster alang sa umaabot nga 50th season sa Philippine Basketball Association (PBA).
Wala sab si Jalalon atol sa PBA Season 50 Media Day diin giobligar ang mga magduduwa nga mangapil sa photo shoots ug motubag sa media interviews.
Gipasabot ni Reyes nga gisultihan siya nga na-expire na ang kontrata ni Jalalon sa NorthPort Batang Pier paglabay sa Agusto, 2025, nga nagpasabot nga puwede na siyang makaapil og training sa bisan unsa nga team.
“He is trying out. Nagta-tryout siya. We confirm that his current contact is expired and sabi namin, wala pa siyang team, he is welcome to try out,” matod ni Reyes nga napatik sa Spin.ph.
“Other than that, he is not in our lineup. He is not here (Media Da) because we don’t consider him part of our team yet.”
Hinuon, bisan na-expire na ang kontrata ni Jalalon sa NorthPort, dili pa kini bastabasta makabalhin gumikan kay kuwangan pa siya og usa sa 21-conference rule aron mahimong usa ka unrestricted free agent.
Nagpasabot kini nga aduna pa’y signing rights ang NorthPort kang Jalalon hangtod sa sunod nga komperensiya. / ESL