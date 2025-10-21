Reyes moapil sa Philippine Open

Nahilakip si billiard legend Efren “Bata” Reyes sa 128 ka dekalidad nga mga partisipante lukop kalibutan sa Philippines Open Pool Championship, nga gisugdan ning Martes, Oktubre 21, 2025, sa Gateway Mall sa Cubao.
Ning maong kompetisyon, 85 ka mga Pinoy ug 43 ka langyaw nga mga bilyarista ang magdinumbolay sa kompetisyon, nga nagdalit og US$125,000 nga kinatibuk-ang ganti diin US30,000 ang mabulsa sa mahimong kampyon.
Lakip sa mga Pinoy nga mosalmot mao ang kasamtangang world champion nga si Carlo Biado.
Apil sab sa kompetisyon ang kasamtangang world No. 1 nga si American Fedor Gorst. / ESL