Reyes napili napud nga PBA Coach of the Year
Ang beteranong TNT Tropang Giga head coach nga si Chot Reyes modawat sa re­cord-setting nga ikapito nga Coach of the Year award gi­kan sa Philippine Basketball Association (PBA) Press Corps sa 31st Awards Night ka­rong Lunes sa Novotel Manila.

Si Reyes, 62 anyos, nakadawat og unanimous nga boto gikan sa mga sportswriters nga nag-cover sa PBA, iyang gilupig sa voting si Leo Austria sa San Miguel Beer, aron makuha ang prestihiyosong Virgilio ‘Baby’ Dalupan Trophy.

Makigbahin usab sa pasidungog ang TNT team owner ug top sports patron nga si Manny V. Pangilinan, nga gihatagan og Danny Floro Executive of the Year award. Si Pangilinan, 79 anyos, maoy espesyal nga guest of honor ug speaker sa maong seremonya.

Si Reyes, nga kaniadto coach sa Gilas Pilipinas, mipanguna sa Tropang Giga ngadto sa tulo ka sunod-sunod nga finals appearances sa Season 49 ug nadaug nila ang Governors’ Cup ug Commissioner’s Cup titles, usa ka pruweba sa iyang padayong dominasyon isip coach sa PBA. / RSC

