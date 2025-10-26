Reyna sa Consolacion 2025!

Nakoronahan isip Miss Consolacion 2025 si Han Queenie Rojas ang atol sa matahom nga Coronation Night niadtong Sabado, Oktubre 25, 2025.
Nisidlak usab ang uban nga nagdaog sa pageant nga mao ang mosunod:
1st Runner-Up – Brigette Ann Barte
2nd Runner-Up – Hevyn Kiannah Caba
3rd Runner-Up – Nickoea Whittaker
4th Runner-Up – Danica Carreon
Nadasig ang audience sa impressive ug inspiring performance sa tanang kandidata.
Ilang kaanyag ug confidence nagpamatuod sa tinuod nga pride sa Consolacion.
Ang pageant nagpasiugda sa youth empowerment ug pagrepresenta sa komunidad nga puno sa kaisog ug paglaom. / PR