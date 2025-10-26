Reyna sa Consolacion 2025!

Superbalita Cebu

Mga midaog sa Miss Consolacion 2025 / Alan Tangcawan
Nakoronahan isip Miss Consolacion 2025 si Han Queenie Rojas ang atol sa matahom nga Coronation Night niadtong Sabado, Oktubre 25, 2025.

Miss Consolacion 2025 /
Miss Consolacion 2025 / Alan Tangcawan

Nisidlak usab ang uban nga nag­da­og sa pageant nga mao ang mosunod:

1st Runner-Up – Brigette Ann Barte

2nd Runner-Up – Hevyn Kiannah Caba

3rd Runner-Up – Nickoea Whittaker

4th Runner-Up – Danica Carreon

Nadasig ang audience sa impressive ug inspiring performance sa tanang kandidata.

Ilang kaanyag ug confidence nagpamatuod sa tinuod nga pride sa Consolacion.

Ang pageant nagpasiugda sa youth empowerment ug pagrepresenta sa komunidad nga puno sa kaisog ug paglaom. / PR

