RHJ miabot apan di moduwa sa TNT

Nahibalik si Rondae Hollis-Jefferson sa Pilipinas ug nitambong siya sa praktis sa TNT Tropang 5G niadtong Huwebes, Abril 23, 2026.
Apan wala kini nagpasabot nga moduwa na’g balik si Hollis-Jefferson sa Tropang 5G sa Philippine Basketball Association (PBA) Season Commissioner’s Cup gumikan kay bag-ohay pa lang siya naalim gikan sa pagkaangol (torn Achilles), nga niagi og operasyon.
Nianhi sa nasod si Hollis-Jefferson aron mohatag og suporta sa Tropang 5G hilabi na sa import niining si Bol Bol ning krusyal na nga bahin sa komperensiya.