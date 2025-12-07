RHJ napiang atol sa duwa batok Macau

Nanghinaot ang Meralco Bolts nga dili lang seryoso ang piang sa ilang pambato nga import nga si Rondae Hollis-Jefferson nga napiang atol sa ilang duwa batok Macau sa EASL sa Capital Arena, Ilagan, Isabela.
Na tweak sa 30-anyos nga si Hollis-Jefferson ang iyang ankle human siya makatunob sa tiil ni Macau import Sam Deguara sa third quarter.
“We’re just praying his injury isn’t too serious and that he’ll recover for the next PBA conference since he’ll be playing for TNT and for us as well for our last game in the EASL,” matod ni Meralco coach Nenad Vucinic.
Ang three-time PBA Best Import gidala sa dugout og wala na nibalik sa duwa. Ang Bolts nidaog sa duwa, 93-91. / RSC