RHPU nipaubos sa seminar sa LTO 7

Bisan gilugwayan ang pag-implementar sa no plate, no travel policy sa hinapos nga bahin sa Disyembre 2024, gipaubos gihapon sa seminar ang mga personnel sa Regional Highway Patrol Unit(RHPU)-7 sa Land Transportation Office 7.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Regional Chief sa RHPU-7 nga ang maong seminar kabahin sa requirement sa LTO nga himuon sila nga deputized sa maong ahensiya alang na sa pagpatuman sa 'no plate, no travel' policy.

Tungod kay gilugwayan ang pagpatuman niini, wala lang usab manakop ang RHPU-7 atol sa ilang mga checkpoints diha sa kadalanan.

Ang ilang buhaton mao ang pagtambag sa mga motorista nga kinahanglan nga makuha na gyud nila ang ilang mga plaka.

“So far wala sa tay gibuhat, purely advice ra gyud ta karon as of now because of the advice of the LTO for extension unt December 31”, matod ni Parilla.

Nabantayan sa RHPU-7 panahon sa ilang mga checkpoints nga daghan pa gyud ang wala’y plate numbers ilabi na sa mga motorsiklo.

Gibutyag ni Parilla nga katunga sa mga motorsiklo sa Central Visayas dili sila ang nanag-iya o nakarehistro sa LTO tungod kay napalit nila kini nga wala mabalhin sa ilang pangalan ug dili na usab nila ma-contact ang ilang napalitan.

“So mao sad nay usa sa difficulty sa mga motorista nga dili na nila mahibaw-an kung asa nila nakuha tong sa previous owner ang ilahang motor so maglisod sila. But as of now ang paghatag sa plaka already in the LTO so ang LTO naman sila maoy naghatag”, dugang ni Parilla.

Bisan pa man niini giawhag gihapon niya ang mga motorista nga moduaw sa LTO 7 aron makisayod kung asa na ang ilang mga plate numbers ilabi na kadtong napalit ang ilang mga motorsiklo sa Enero 2023 hangtod sa 2024 sanglit duna nay available nga plate number sa maong ahensya. / AYB