RHU Chief: 30 ka kabataan sa Barili nangaospital tungod sa kalibanga

Moabot sa 30 ka mga pas­yente ang natala sa lungsod sa Barili nga nakasinati og loss bowel movement (LBM) o kalibanga ning buwan sa Nobiyembre.

Kini maoy gipahibawo ni Dr. Michelle Anne Dagoy, hepe sa Rural Health Unit (RHU)sa Barili, sa Nobiyembre 22, 2024.

Matod ni Dagoy nga sagad sa nakasinati sa maong sakit nag-edad 11 ka buwan ngadto na sa tres-anyos. Nagagikan kini sa 15 ka mga barangay sa lungsod.

Gipasabot niya nga sagad sa hinungdan sa kaso ang pag-usabusab og milk formula, bahaw nga pagkaon, hugaw nga tubig ug dili maa­yong pagkapreparar sa pagkaon.

Kini ang hinungdan nga subsob ang pagpahigayon og lapad nga pagpahibawo ang RHU sa mga barangay sa lungsod ilabi na sa maayong pag andam sa pagkaon, paghinlo ug mga paagi nga malikayan ang hugaw sa tubig.

Aron mawala ang kabalaka sa mga residente sa posibling pagtumaw sa typhoid fever o tipus, nipahigayon og regular nga chlorination sa mga tangke sa tubig ug water sampling test ang RHU.

"Wala ray positive sa typhoid wala ray positive sa amoebiasis and then kung with regard sad sa water sources nila nag-sampling man sab sa water source nga common sa ilaha passed ra sab hinuon sa water lab (laboratory), so negative ra siya from any coliforms so dili ra contaminated ang water source," matod ni Dagoy sa Nobiyembre 22, 2024.

Sa bag-ong kalambuan, nakagawas na ang pipila ka mga pasyente diin dili momenus sa lima na lang ang padayong gimonitor sa maong sakit.

Subay niini, padayon nga giawhag sa RHU ang mga residente nga magmainampingon sa tubig nga imnon, ug sigurohon nga limpyo ang pagkaon. Mahimo pabukalan una ang tubig nga ilimnon.

Giawhag usab ang refilling stations sa lungsod nga kanunayon ang paghinlo ug ang pagpaubos sa water sampling test pagsiguro nga luwas sa bisan unsang kagaw nga makadaot sa mga moinom niini. / ANV