Rice importer mokiha, gipasanginlan nga nag-smuggle og bugas

Cebu-based nga rice importer ang hayan mopasaka og reklamo human nga gisakmit sa mga awtoridad ang kapin sa 20,000 ka mga sako sa bugas sa pagtuo nga kini gipayuhot o smuggle.
Tungod niini, nakaangkon og alkansi ug naguba ang reputasyon sa maong importer human sila nasaypan nga ni-smuggle og mga sinakong bugas.
Walay gihinganlan ang kampo sa importer ug unsa nga ahensiya o opisyal ang ilang file-lan og kaso.
Giuli na ang kapin sa 20,000 ka sako sa bugas niadtong Martes, Oktubre 21, 2025, gikan sa bodega sa National Food Authority (NFA), Dakbayan sa Sugbo human ang Court of Tax Appeals (CTA), pinaagi sa upat ka panid nga resolusyon ang nilibkas sa maong kamanduan sa pagsakmit.
Ang mga sinakong bugas gisakmit niadtong Hulyo 9 nga gidudahang gi-smuggle gikan sa nasod sa Pakistan ug Vietnam.
Napamatud-an ang maong mga sinako nga bugas nisubay sa legal nga pamaagi ug nibayad sa gitakda nga buhis. / DPC