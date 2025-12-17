Ride-hailing driver ‘gisungag’ sa gikasugat nga pick up, patay

Patay ang usa ka Maxim rider human mabanggai sa usa ka Ford Ranger alas 12:19 sa kaadlawon, Miyerkules, Disyembre 17, 2025 sa MJ Cuenco Avenue, Barangay Hipodromo, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Jan-Jan Salubre, 29, lumad nga taga Lungsod sa Sogod apan kasamtangan nga nagpuyo sa Kennedy Street, Barangay Hipodromo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office (CCPO) nga nagsubay sa managlahing direksyon ang duha ka sakyanan diin ang motorsiklo nga gimaneho ni Salubre paingon sa Southbound samtang ang Ford Ranger nga dunay plate number NGK 2386 nga gidala ni Joefel Anoba Avila, 34, taga Bayabas Street, Barangay Mambaling, paingon sa norte.
Pag-abot sa maong dapit ang Ford Ranger kalit lang nga nitipas sa walang bahin sa karsada ug nisulod sa pikas linya dayong counterflow.
Tungod sa kakusog sa dagan, iyang naigo ang nakasugat nga motorsiklo nga niresulta sa pagkalagpot sa driver sa sementado nga karsada.
Wala dayon makahunong ang Ford Ranger ug iya pa ning na handus og pila ka metros samtang ang biktima nakaangkon og dako nga kadaot sa lawas ug ulo niini.
Dali nga niresponde ang ambulansya sa City Disaster Risk Reduction and Management Office (CCDRRMO) aron dalhon sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang biktima, apan gideklarar kini nga dead on arrival.
Nasuta sa imbestigasyon nga sad-an ang driver sa Ford Ranger tungod kay ni-counterflow ug nakalapas kini sa Section 48 sa Republic Act 4136 o Reckless Driving.
Kasamtangan nga gikustodiya sa buhatan sa TEU ang driver sa Ford Ranger nga si Avila ug giandaman na og kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property. / AYB