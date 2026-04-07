Ride-hailing rider nag-shoplift sa ika-5 nga higayon, nasikop

Dili na makabiyahe og balik ang usa ka 32-anyos nga rider sa inilang ride-hailing app human kini nasakpan nga nangawat og mga branded nga sports apparel ug sapatos sulod sa usa ka mall sa Barangay Mabolo niadtong Abril 4, 2026.
Ang suspek giila sa alyas nga Junjun, residente sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Base sa imbestigasyon, nadakpan si Junjun sa guwardiya sa tindahan human mamatikdi nga gipangsulod sa duha ka eco bag ang mga baligya nga nagkantidad og P32,540.
Imbes nga moadto sa cashier aron mobayad, nisulay ang suspek sa paggawas sa tindahan bitbit ang maong mga kinawat nga butang.
Niangkon ang suspek nga natintal lang siya sa mga branded nga gamit apan wala siyay kuwarta nga ibayad.
Apan sa gihimong dugang pagpangutana, giusab niini ang iyang depensa ug nitug-an nga gisugo lang siya sa iyang pasahero sa pagkuha sa maong mga butang.
Nasayran sa kapulisan nga dili kini ang unang higayon nga nalambigit sa krimen si Junjun kay ikalima na kini nga higayon nga nadakpan sa kasong pagpangawat.
Giila na siya nga notado sa maong ilegal nga kalihukan.
Determinado ang management sa maong tindahan nga mopasaka og kaso batok sa suspek aron mahatagan kini og leksiyon.
Nagtingkagol na ang suspek sa selda sa Mabolo Police Station ug mag-atubang og kasong Theft. / JDG