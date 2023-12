Ride-sharing scheme sa taxi driver, ipaimbestigar

Giawhag sa Traffic Ma­nage­ment Committee (TMC) sa Dakbayan sa Sugbo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa pag-imbestigar sa mga drayber sa taxi sa ride-sharing scheme.

Ang TMC nakadawat og unom ka mga reklamo gikan sa mga pasahero nga nag-i­ngon nga ang mga drayber sa taxi mopasakay og laing mga pasahero nga way pagtugot gikan sa unang nakasakay niini.

“This is not only a matter of convenience, but a matter of safety and security, let alone personal space,” sumala sa TMC.

Si LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr., nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Disyembre 20, 2023, kinahanglang i-compile sa TMC ang mga nadawat nga reklamo ug ipadala kini sa buhatan aron dunay mahitabong imbestigasyon.

Si Montealto niingon nga ang mga prangkisa sa mga drayber nga madakpan, pamultahon og P5,000 sa first offense, P10,000 sa ikaduha ug impoundment sulod sa 30 ka adlaw ug sa ikatulong paglapas, pamultahon sila og P15,000 ug posibleng ma-revoke ang prangkisa.