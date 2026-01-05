Rider angol human makaligis og iro

Naangol ang usa ka 25-anyos nga lalaki nga nagmaneho og motorsiklo human siya natumba kay nilikay sa nilabang nga iro mga alas 4 pasado sa kadlawon, Lunes, Enero 5, 2026, sa may dalan Escario, Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo.
Nailhan ang drayber sa motorsiklo nga si alyas Jeboy, nagtrabaho isip waiter ug molupyo sa Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo.
Matod ni Jeboy nga padulong na siya mopauli gikan nga nag-inom uban sa iyang mga higala sa Barangay Capitol Site, apan pag-abot sa maong dapit nikalit og labang ang iro, hinungdan sa iyang pagkatumba.
Gidala sa duol nga tambalanan si Jeboy human nakaangkon og pangos sa nagkadaiyang parte sa iyang lawas. / JDG