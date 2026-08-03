Rider mi-counterflow, mibangga sa ambulansya

Naangol ang usa ka 46-anyos nga drayber sa motorsiklo human giingong ni-counterflow ug nibangga sa gikasugat nga ambulansya sa Emergency Rescue Unit Foundation (Eruf) sa Sityo Nasipit, Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo niadtong alas 8:20 sa buntag, Dominggo, Agusto 2, 2026.
Ang biktima giila nga si Sean Edgar Sequillo, 46, taga Barangay Tugbongan, Lungsod sa Consolacion nga nagmaneho sa usa ka Yamaha Aerox.
Subay sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office ug base sa footage sa dashcam sa ambulansya, nasayran nga ang duha ka sakyanan nagsubay sa managlahi nga direksyon.
Ang ambulansya gimaneho ni Junjie Panaligan, 25, nga taga Cabantan, Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo.
Padulong sa Barangay Talamban ang motorsiklo samtang padulong sa Banilad ang ambulansya.
Makita sa dashcam nga kusog ang dagan sa motorsiklo, apan pag-abot sa kurbadahon nga bahin sa Sityo Nasipit, nitipas kini sa pikas lane.
Tungod sa maong pag-counterflow, nabangga ang motorsiklo sa wala nga bahin sa atubangan sa ambulansya nga niresulta sa pagkaangol sa biktima ug pagkaguba sa iyang motorsiklo.
Dali nga gidala si Sequillo sa Cebu City Medical Center (CCMC) aron matambalan.
Apan matod pa sa TEU, wala makapakita si Sequillo og mga dokumento sa iyang motorsiklo sama sa Official Receipt (OR) ug Certificate of Registration (CR). / AYB