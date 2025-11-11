Rider mi-overtake naigo sa traffic signage, patay

Patay ang usa ka 18-anyos human mabangga ang iyang gimaneho nga motorsiklo alas 11:35 sa gabii, Lunes, Nobiyembre 10, 2025, sa dalan Natalio Bacalso Avenue, Barangay Bulacao sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Corey Quijano, 18, taga Quijano Compound, Barangay Calamba, Siyudad sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office (CCPO) base sa kuha sa dash cam sa Suzuki van, makita ang rider nga kusog nakapadagan sa iyang motor samtang nagsubay sa inner lane paingon sa Dakbayan sa Talisay.
Ang Suzuki van nga gimaneho sa giila nga Mark, taga Barangay Quiot, naa sab sa inner lane nga paingon sa Siyudad sa Sugbo.
Pag-abot sa atbang sa usa ka dakong hardware store sa Bulacao, ni-overtake si Quijano sa gisundan niining sakyanan sa walang bahin sa karsada bisan nga double solid yellow line ug nabangga sa traffic signage.
Gumikan sa kakusog sa impact, nalagpot ang rider uban sa iyang motor ug nalabay sa pikas lane sa karsada ug naigo sa Suzuki van. Dali nga gidala ang biktima sa Cebu City Medical Center-(CCMC ) apan gideklarar nga dead on arrival. / AYB