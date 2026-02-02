Rider milihay sa nag-parking nga multicab na-slide, patay

Nakabsan sa iyang kinabuhi ang usa ka construction worker human nalimbuwad ang iyang gimanehong motorsiklo alas 12:30 sa kadlawon, Dominggo, Pebrero 1, 2026, sa national highway sa Sityo Malaumon, Barangay Tinubdan, Lungsod sa Daanbantayan.
Si Reymark Mondares Maluya, 26 anyos, adunay kapuyo, taga Barangay Talisay, Daanbantayan, gideklarang dead on arrival (DOA) sa tambalanan sa maong lungsod.
Si Police Chief Master Sergeant Alfredo Mandol, imbestigador sa Daanbantayan Police Station nga nahinabi sa Sunstar Superbalita Cebu, niingon nga ang biktima nagsakay sa iyang motorsiklo gikan sa Duros Compound, Lungsod sa Medellin.
Ang mga nakasaksi niingon nga kusog ang dagan sa biktima.
Matod pa iyang gilihayan ang usa ka sakyanan nga nag-parking daplin sa karsada apan nawad-an na hinuon siya og kontrol sa manobela og na-slide, sanglit dangog ang karsada niadtong tungora tungod sa bunok sa uwan.
Nalagpot si Maluya uban sa gimanehong motorsiklo og maayong pagkabunal sa iyang ulo sa semento.
Gidali siya sa pagdala sa Daanbantayan District Hospital apan gideklarang DOA gumikan sa grabeng kadaot sa iyang ulo. / GPL