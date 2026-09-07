Rider misungag sa center island, angol

Naangol ug daling gidala sa tambalanan ang usa ka 24-anyos nga drayber sa motorsiklo human nabangga sa center island sa Villalon Drive, Barangay Capitol Site, Dakbayan sa Sugbo mga alas 6 pasado sa buntag sa Lunes, Septiyembre 7, 2026.
Ang biktima nailhan nga si Kenneth Mariano, nagpuyo sa Monares St., Barangay Kalunasan sa maong siyudad.
Sa pasiunang pakisusi, patangas nga nagbiyahe ang biktima nga pauli na unta sa iyang puy-anan.
Pag-abot sa maong dapit, wala na siya nakakontrolar samtang nagsubay sa kurbadang karsada hinungdan nga nalahos sa center island.
Gituohang nakainom ang maong drayber.
Nalabay ang biktima tungod sa kusog nga impak ug nakaangkon og pangos sa batiis ug kadaot sa hawak. / JDG