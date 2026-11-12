Rider na-out balance nalatayan sa wingvan

Patay ang 41-anyos nga motorista human nalatayan sa wing van samtang nagbiyahe sa Sityo Bunjun, Barangay Tayud, Lungsod sa Consolacion niadtong alas 2 pasado sa hapon, Martes, Nobiyembre 10, 2026.
Giila ang namatay nga si Isagani Noval, minyo, residente sa Sityo Tuburan, Barangay Jubay, Liloan, Cebu.
Samtang giila sab ang drayber sa Isuzu Wing Van nga si alyas Gido, 54, lumad nga taga Barangay Butatan, Muntinlupa City.
Subay sa imbestigasyon nga parehas og direksiyon ang gisubay ni Noval ug Gido.
Giingong nag-una ang wing van sa motorsiklo ug samtang nisulay og overtake si Noval, nawad-an siya og balanse, natumba, ug nalagpot paingon sa wing van diin siya nalatayan.
Gitabang ug gidala sa ospital ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival. / JDG