Rider nabangga sa punoan sa kahoy, patay

Namatay dihadiha ang usa ka lalaki nga nagmotorsiklo human nabangga sa punoan sa kahoy alas 5:55 sa kadlawon, Huwebes, Pebrero 5, 2026, sa national highway, Barangay Panalipan, Lungsod sa Catmon.
Si Gibson Rodriguez Tangaro, 35 anyos, minyo, taga Barangay Taytay, Dakbayan sa Danao gideklara nga dead on arrival sa Sogod District Hospital. Ang biktima positibong giila sa iyang asawa ug nakuha sa kapulisan ang iyang selpon.
Ang kapulisan sa Catmon nakadawat og tawag gikan sa tambalanan kabahin sa usa ka wala mailhing lalaki nga nabangga. Sa gihimo nga imbestigayon sa kapulisan, ang biktima nagmaneho sa iyang Yamaha X-Max.
Kusog siya nga nakapadagan sa iyang motorsiklo samtang padulong mopauli.
Apan sa pag-abot sa nahisgutang lugar, na-overshot kini sa karsada og didto nipadulong sa punoan sa kahoy nga Gmelina. Tungod sa kakusog sa impact, grabeng kadaot sa ulo ang nahiaguman sa biktima kinsa nagsul-ob siya og nut shell helmet.
Wala isalikway sa kapulisan ang posibilidad nga nakatulog ang biktima hinungdan nga na-overshot ug nibangga sa kahoy. / GPL