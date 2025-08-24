Rider nabangga sa trak sa basura, patay

Laing kinabuhi na usab ang nakalas human nabangga ang motorsiklo sa truck sa basura sa flyover sa Governor M. Cuenco Avenue habig sa Barangay Banilad sa dakbayan sa Sugbo sa ala 1:58 sa kaadlawon, Dominggo, Agusto 24, 2025
Ang nakalas giila nga si Seraga Alcer Alcover, 39, residente sa Hillside, Barangay Talamban sa dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nasayran nga samtang sakay ang biktima sa iyang scooter nga motorsiklo paingon mopauli sa Talamban wala kini makabantay sa nag-urong nga truck sa basura nga gimaneho ni Jalon Roderick Rabago, 45 anyos, taga White Road, Barangay Inayawan sa dakbayan sa Sugbo.
Tungod sa kakusog sa dagan, nabangga siya sa puthaw nga bumper sa luyo niini og nalagpot.
Dali nga naabot ang mga Emergency Medical Services sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo aron dalhon sa Cebu City Medical Center ang biktima apan gideklara kini sa mga doctor sa maong tambalanan nga dead on arrival.
Migawas sa imbestigasyon sa TEU nga naghunong ang garbage truck sa tunga-tunga sa flyover nga nag-atubang sa Talamban nga walay gibutang nga early warning device aron mangolekta og basura.
Tungod sa maong insidente kasamtangan nga gikustodiya sa TEU si Rabago samtang giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide batok kaniya. / AYB