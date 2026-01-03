Rider nabunal sa punoan sa kahoy, patay

Patay ang usa ka 26-anyos nga lalaki human nalambigit sa usa ka aksidente sa dalan samtang nagbiyahe sa South Road Properties (SRP) dapit sa Nustar, Barangay Mambaling, Siyudad sa Sugbo niadtong Sabado, Enero 3, 2026.
Giila sa kapulisan ang biktima nga si Vince Tyrone Pongase Alda, residente sa Zone 5, Sitio Camalig, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay.
Si Alda nagmaneho sa iyang motor nga Yamaha Mio I nga adunay plate number 397 GQG.
Base sa inisyal nga imbestigasyon ni Pat. Djansen Van Pinili, nasayran nga nagbiyahe ang biktima padulong sa habagatan alas 12:20 sa udto.
Giingong kusog ang dagan sa maong motor sa dihang kalit kini nga nisimang ngadto sa drainage sa daplin sa dalan, hinungdan nga nawad-an og kontrol ang drayber ug nibangga sa usa ka kahoy.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima og gibanabana nga 30 metros gikan sa kahoy, samtang ang iyang motor napalgan 35 metros ang gilay-on gikan sa nahimutangan ni Alda.
Ang mga sakop sa Naga City Ambulance ug Talisay City Ambulance nga niresponde sa dapit, nideklarar nga dead on the spot ang biktima.
Sa pagkakaron, ang maong insidente gi-classify isip Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property. / PRL