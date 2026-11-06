Rider nadasmaga'g armored van, patay

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 37-anyos nga drayber sa motorsiklo human nabanggaan sa usa ka armored van sa National Highway sa Barangay Don Juan Climaco Sr., Dakbayan sa Toledo niadtong Huwebes sa hapon, Nobiyembre 5, 2026.
Ang biktima giila sa alyas nga Albe, residente sa Purok Proper, Barangay Daanlungsod, Toledo City. Gisulayan pa siya pagdala sa Toledo City Hospital apan gideklara nga dead on - arrival sa attending physician.
Subay sa pasiunang imbestigasyon sa Toledo City Police Station, ang armored van nga gimaneho sa usa ka 42-anyos nga giilang si alyas Greg, taga Sityo Laguna, Barangay Lorega San Miguel, Dakbayan sa Sugbo, gikan sa Siyudad sa Sugbo ug nagpadulong unta sa Lungsod sa Balamban.
Pag-abot sa maong dapit, adunay nag-unang sakyanan nga kalit nga nihunong. Aron malikayan ang pagkabangga, kalit nga nilihay sa pikas linya ang drayber sa armored van.
Apan tungod niini, nabanggaan na hinuon sa armored van ang motorsiklo sa biktima nga gikan sa pikas linya.
Dihang nadawat sa Toledo City Police Station ang taho bahin sa aksidente, dali silang nagpadala og mga sakop aron moresponde ug mohimo og imbestigasyon.
Sa pagkakaron, gitanggong na sa kapulisan ang drayber sa armored van ug giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide nga ipasaka batok kaniya. / ABC