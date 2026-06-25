Rider nagpaabot sa asawa, nadumbolan-patay sa bus

Usa patay samtang 13 ang naangol human magbangga ang Ceres Bus ug tourist van sa intersection sa Barangay Poblacion, Alicia, Lalawigan sa Bohol, alas 8:31 sa buntag niadtong Huwebes, Hunyo 25, 2026.
Ang namatay mao si Alberto Muring, 48, residente sa Purok 6, Barangay Bulawan, Mabini, Bohol.
Si Muring mao ang drayber sa motorsiklo ug namatay diha-diha dayon tungod sa grabeng kadaot nga iyang naangkon.
Base sa imbestigasyon sa Alicia Municipal Police Station nga gipahigayon ni Police Staff Sergeant Johnas Rey Bersano, nagpadulong ang Ceres Bus nga gimaneho ni Luis Andoy, 53, taga-Purok 1, Barangay Abucay Norte, Calape, Bohol, gikan sa merkado sa Alicia paingon sa Candijay.
Pag-abot sa intersection, nabanggaan sa usa ka tourist van nga naggikan sa Sunnybrooks Street ug gimaneho ni Lyle Lepiten, 38, taga-Catagbacan, Loon.
Tungod sa impact, nawad-an og kontrol ang bus ug niigo sa motorsiklo diin nagkabayo pa si Muring, nga nagpaabot unta sa iyang asawa.
Samtang ang duha ka sakay sa Ceres Bus ug 11 ka pasahero sa tourist van ang naangol ug gidala sa ospital. / AYB